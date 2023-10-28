Erman Toroğlu yorumladı! Mithat Pala'nın pozisyonu penaltı mı?
Galatasaray, Süper Lig'de 10. hafta maçında Rizespor'a konuk oldu. Karadeniz ekibinin Mithat Pala'nın pozisyondaki penaltı itirazı hakkında Erman Toroğlu'dan dikkat çeken bir yorum geldi.
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