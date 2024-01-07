Erman Toroğlu'dan flaş eleştiri! "Galatasaray'ı beğenmedim"
Trendyol Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Tümosan Konyaspor ile kozlarınını paylaştı ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Toroğlu, "Galatasaray’ı beğenmedim. Her zaman şans alan olmaz, bazen şans veren olur. Ali Şansalan bugün şans verendi." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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