️Erman Toroğlu: Mustafa Cengiz hırsız değil mücadele ediyor

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Galatasaray'ı değerlendirdi. Toroğlu sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz için, "Galatasaray Başkanı hırsız değil, mücadele ediyor. Helal olsun." ifadelerini kullandı.

ABONE OL