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Erman Toroğlu Karagümrük - Galatasaray maçındaki kırmızı kart pozisyonunu yorumladı!

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Karagümrük - Galatasaray maçında tartışılan pozisyonları değerlendirdi. Toroğlu, "Emin'in sarısı yanlış, Kerem ise sarı kart görmeliydi. Adnan basmaya gelmiyor, ayağı kayıyor. O yüzden kırmızı kart olmaz" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

28 Ekim 2022 | 23:27
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