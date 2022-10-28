Erman Toroğlu Karagümrük - Galatasaray maçındaki kırmızı kart pozisyonunu yorumladı!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Karagümrük - Galatasaray maçında tartışılan pozisyonları değerlendirdi. Toroğlu, "Emin'in sarısı yanlış, Kerem ise sarı kart görmeliydi. Adnan basmaya gelmiyor, ayağı kayıyor. O yüzden kırmızı kart olmaz" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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