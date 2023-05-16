Erman Toroğlu Galatasaray'ın kazandığı penaltıyı yorumladı!
İstanbulspor - Galatasaray maçının ilk yarısı sona erdi. Mücadele hakkında A Spor yorumcusu Erman Toroğlu'dan dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Toroğlu, "Galatasaray bu tempoya nasıl dayanacak. Galatasaray'da yaşlı oyuncular var. Penaltı pozisyonunu bin defa vermem ama kural ver diyor. " ifadelerinde bulundu.
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