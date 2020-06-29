Fatih Terim: Bugün oyuncularım vazgeçmedi
Süper Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray, deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Maç öncesi kabullenmeyen, bırakmayan, vazgeçmeyen bir takım olması gerektiğini söyledim. Şartlar ne olursa olsun. Dışarda kamuoyunun, Galatasaray'ın bu kadar eksiği olduğu ortamda, maçın Başakşehir lehine geçeceğini düşünmesi çok doğaldır ama hiç hoşlanmadığım şeylerden bir tanesi vazgeçmektir, bugün oyuncularımın vazgeçmedi. Onları tebrik ediyorum. Önemli bir maç oynadılar. Galibiyeti kaçırdık, net olarak kaçırdık. Futbolu iyi oynamaya çalıştık ve oynadık da bayağı pozisyon bulduk. Değerlendiremedik. Kazanmak isterdik ki hakikaten kazansak burada 5 puanla ilgili bir şeyler söyleyebilirdik. Sahanın içerisinde futbol adına oynanacak olan her şeyi iyi yaptılar. Her sahada top yaptık. Ne düşündüysek uyguladılar. Geriye düşmelerine rağmen bırakmadılar, oyuncu da değiştirmedik mecburiyetler hariç. Oyunun kontrolünü de elimize almıştık, olmadı. Yapacak bir şey yok. Son 5 maçı en iyi şekilde bitireceğiz." diye konuştu.
"PANDEMİ ÖNCESİ HERKESİN HAFIZALARINDA KALAN GALATASARAY'I, HERKESİN GÖRMESİNDEN DOLAYI ÇOK SEVİNÇLİYİM"
Emin Bayram hakkında da konuşan Terim, "Böyle bir maçta neredeyse hatasız maç oynaması, kendi genç çocuğumuzun olması çok önemliydi. Bunlardan çok lazım Galatasaray'a. Bu oyunculardan daha koymamız lazım takıma. Havadan en etkili 3 oyuncuya karşı onamak kolay değildi. Çok güzel oynadı, çok sevinçliyim. Oyuncularımı kutluyorum. Pandemi öncesi herkesin hafızalarında kalan Galatasaray'ı, herkesin görmesinden dolayı çok sevinçliyim. Kendi istediği şekilde oynayan bir Galatasaray bırakmıştık, her bölgeyi en iyi şekilde oynayan bir Galatasaray'dı. 8'de 8 giden bir Galatasaray, bir iki ufak beraberlik vardı. Tabii pandemi sonrası maalesef başlangıç ve ikinci maç; artık söylememe gerek yok... Maalesef bütün bunlara rağmen bu reaksiyon, bu büyük takım reaksiyonudur. Oyuncularımı kutluyorum" açıklamasında bulundu.
"DEMEK Kİ TEKRARDAN VAR'I TARTIŞMAYA AÇMAK GEREKİR"
Takımdaki sakatlıklar hakkında da açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, şunları söyledi: "Böyle bir tempo çok normal. Linnes, hem ilk hem de ikinci yarı sağ tarafta gerini yaptığı gibi hücumda da iyiydi. Çok önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum sakatlığında. Lemina ise devam edebileceğim kadar edeceğim dedi ama sonra devam edemedi. Sakatlıklara gelince de eğer bir yumuşak doku zedelenmesi olursa, biz kendimizi analiz etmemiz gerekir ama birinin ayağı kırıldı, ötekinin üstüne kaleci düşüyor; düşünce bir şey olmuyor biliyorsunuz... Andone, Muslera'dan da sonra gelir ancak. Ama hasbelkader düşmüş ki herhangi bir şey olmadı. Bizim sakatlıklarımız öyle yani. O maçta iki tane net ofsayt var, 20 saniye oynanıyor. Kimse istemez sakatlansın; demek ki tekrardan VAR'ı tartışmaya açmak gerekir. Ama bayağı sakatlarımız var, eksiklerimiz var, cezalılar var. Arkadaşlar; 58 gün gibi hiçbir şey yapmadan evde oturan oyuncular... Tekrardan başladığında muhakkak fizyolojik, psikolojik olarak önemli hasarlar alacaktır. Çok kolay iş de değil. Fizik olarak ideal değiller, sıcaklar bir yandan... Hayatı boyunca oynadığı atmosfer dışında, seyirci yok, boşlukta oynuyorlar. Sakatlık olacak, hastalık olacak, normal bunlar. Hiç alışmadıkları bir şekilde bünye cevap veriyor. Aynı tempoda oynuyorsunuz kaldıramazlar, onlar da insan. Antrenmanlarımızı hem onları bir yerde tutmaya hem neşeli antrenmanlar yapmaya, bıkmamalarını sağlamak için uğraşıyoruz. Herkes de sakatlıklar olarak. Elimizden geldiği kadar hepimiz uğraşıyoruz."
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