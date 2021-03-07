Erman Toroğlu Galatasaray-Sivasspor maçında tartışılan pozisyonu yorumladı! "Marcao'nun ittiği adam Ali Şansalan değil Nihat Özdemir"

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelede bir pozisyonda sarı-kırmızılılardan Marcao, hakem Ali Şansalan'a temasta bulunarak tepki gösterdi. Bunun üstüne hakem Brezilyalı yıldıza sarı kart gösterdi. Bu pozisyonu değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Marcao'nun ittiği adam Ali Şansalan değil Nihat Özdemir" ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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