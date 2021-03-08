Son dakika spor haberi: Galatasaray - Sivasspor maçının ardından flaş yorum! "Fatih Terim'in hatası..."

A Spor yorumcularından Savaş Çorlu, Süper Lig'in 29. haftasında oynanan ve 2-2'lik eşitlikle sona eren Galatasaray - Sivasspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Sarı kırmızılıların son 2 maçta da kötü oynadığını dile getiren Çorlu, "Bence oyuncu tercihlerinde Terim'in hatası vardı" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

ABONE OL