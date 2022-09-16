Erman Toroğlu Galatasaray-Konyaspor maçının ilk yarısını yorumladı!
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Konyaspor'u ağırladı. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle geçildi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Seferovic Gomis'i kesemiyorsa, yönetim 'Biz ne yaptık?' demeli. Seferovic henüz hala sefere çıkmadı." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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