GALATASARAY HABERİ: Erman Toroğlu Abdülkerim Bardakcı'nın kırmızı kartını değerlendirdi!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Alanyaspor maçında Abdülkerim Bardakcı'nın gördüğü kırmızı kartı yorumladı. Toroğlu, "kırmızı kart kararı doğru" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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