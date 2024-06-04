Erden Timur: Tutunacak bir dalım kalmadı
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili görevinden istifa eden Erden Timur, düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
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