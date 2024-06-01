GALATASARAY HABERİ: Dursun Özbek'ten Okan Buruk ve Dries Mertens açıklaması!
Galatasaray, Süper Lig'de ulaştığı 24. şampiyonluğu Ankara'da kutladı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ve Belçikalı futbolcu Dries Mertens'le ilgili soruya "Mertens önümüzdeki sezon Galatasaray'ın kadrosunda olacak. Okan Buruk bizim zaten başarılı hocamız. Önümüzdeki sezon Okan hocamızla 5. yıldızı takacağız." cevabını verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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