Erden Timur açıkladı! Nicolo Zaniolo Galatasaray'dan ayrılacak mı?
Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray'ın başkan vekili Erden Timur, A Spor canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Transfer konusunda net konuşan Timur, Nicolo Zaniolo'nun geleceğine de değindi. Timur, "Zaniolo'nun gitmesine karşılık alternatiflerimizi hazırladık. İnanılmaz bir futbolcu. Zaniolo'ya çok iyi teklif gelirse gidebilir." ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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