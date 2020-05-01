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Ender Bilgin: Her şeyin bir sonu var bu da geçecek

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz halsizlik ve kilo kaybı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin değerlendirdi. Bilgin, "Her şeyin bir sonu var, bu da geçecek. Biraz daha sabır gerekiyor" ifadelerini kullandı.
01.05.2020
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