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Emre Bol: Muriç Falcao'dan daha çok gol atar

A Spor yorumcusu Emre Bol, Galatasaray'ın Radamel Falcao transferini Spor Ajansı programında yorumladı. Bol, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'in, Falcao'dan daha çok gol atacağını iddia etti.
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