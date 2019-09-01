Emre Bol: Muriç Falcao'dan daha çok gol atar

A Spor yorumcusu Emre Bol, Galatasaray'ın Radamel Falcao transferini Spor Ajansı programında yorumladı. Bol, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'in, Falcao'dan daha çok gol atacağını iddia etti.