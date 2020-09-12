Emre Bol'dan Galatasaray'a menajer göndermesi

A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Bol, orta saha bölgesi için arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı takımla ilgili "Galatasaray iki menajer almış, birini 6 numarada diğerini 8 numarada oynat." ifadelerini kullandı.

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