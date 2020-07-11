Emre Bol'dan Galatasaray'a flaş eleştiri! "Tek suçlu Covid-19"

A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Bol, "Galatasaray'da herkes işini gücünü çok düzgün yaptı. Tek suçlu corona virüsü" ifadelerini kullandı.

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