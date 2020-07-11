Bahar Özgüvenç: Fatih Terim'in kredisi sonsuz

A Spor yorumcusu Bahar Özgüvenç, Son Sayfa programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Özgüvenç, "Fatih Terim'in kredisi sonsuz. Galatasaray taraftarı içinde bu böyle, yönetim ve futbolcular içinde." ifadelerini kullandı.

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