11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Bahar Özgüvenç: Fatih Terim'in kredisi sonsuz
A Spor yorumcusu Bahar Özgüvenç, Son Sayfa programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Özgüvenç, "Fatih Terim'in kredisi sonsuz. Galatasaray taraftarı içinde bu böyle, yönetim ve futbolcular içinde." ifadelerini kullandı.
11.07.2020
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