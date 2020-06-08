08 Haziran 2020, Pazartesi

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Emre Bol: Galatasaray Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile anlaştıysa ligin seyrine şaibe karışmıştır

A Spor yorumcusu Emre Bol, Spor Gündemi programında Galatasaray'ın gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bol, sarı-kırmızılı takımın anlaşma sağladığı öne sürülen Sivassporlu futbolcular Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın transferiyle ilgili "Galatasaray, Mert Hakan ve Emre ile anlaştıysa şampiyonluğun seyrine şaibe karışmıştır." dedi.
08.06.2020
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