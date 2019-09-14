Emre Bol: Beni benzin döküp yakarlardı!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in “Otel faturalarının içinde Gaziantep de var” sözü ortalığı karıştırmıştı. Aspor yorumcusu Emre Bol, "Neden Galatasaray bu masrafı karşıladı? Uçak paralarını kim verdi mesela bunları da bilmiyoruz" dedi.

Aspor yorumcusu Emre Bol, Spor Ajansı programında Galatasaray'ın ödediği otel masrafları konusunu tekrar gündeme getirdi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Divan Kurulu'nda yaptığı, "Dursun Özbek'ten belgeleri istedik. Galatasaray başkanı fatura kesmez ama kesmiş! Yardımcı olmuş ama otel faturalarının içinde Gaziantepspor da var" sözü ortalığı karıştırmıştı. Sosyal medyadaki futbolseverler ise bu sözlere büyük tepki göstermişti.

Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer kulüp taraftarları, "Galatasaray niye başka kulübün otel masraflarını karşılasın ki!" yorumlarında bulunmuşlardı. Emre Bol da konuyla ilgili önemli açıklamarda bulundu.

İşte Emre Bol'un açıklamaları:

Öyle bir konu var ki eğer Fenerbahçe'de böyle bir konu yaşanmış olsaydı şuan taş üstünde taş kalmamıştı. Sayın Mustafa Cengiz'in söylediği çok önemli bir söz var. 2014-2015 yılında Galatasaray'ın rakibi Gaziantepspor İstanbul'a geliyor deplasman maçına. Sayın Dursun Özbek'in sahibi olduğu otelde kalıyor. Buraya kadar öküzün altında buzağı aramaya gerek yok. Fakat Gaziantepspor kulübünün otel masraflarının Galatasaray'a fatura edilmesi çok sıkıntılı bir durum. Bunu ben değil Mustafa Cengiz söylüyor. Nasıl bir şey bu? Bu olacak şey mi?

Eğer bunu Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz değil de ilk ben söylesem beni benzin döküp yakarlar.