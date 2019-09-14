14 Eylül 2019, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Emre Bol: Beni benzin döküp yakarlardı!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in “Otel faturalarının içinde Gaziantep de var” sözü ortalığı karıştırmıştı. Aspor yorumcusu Emre Bol, "Neden Galatasaray bu masrafı karşıladı? Uçak paralarını kim verdi mesela bunları da bilmiyoruz" dedi.
14.09.2019

Aspor yorumcusu Emre Bol, Spor Ajansı programında Galatasaray'ın ödediği otel masrafları konusunu tekrar gündeme getirdi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Divan Kurulu'nda yaptığı, "Dursun Özbek'ten belgeleri istedik. Galatasaray başkanı fatura kesmez ama kesmiş! Yardımcı olmuş ama otel faturalarının içinde Gaziantepspor da var" sözü ortalığı karıştırmıştı. Sosyal medyadaki futbolseverler ise bu sözlere büyük tepki göstermişti.

Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer kulüp taraftarları, "Galatasaray niye başka kulübün otel masraflarını karşılasın ki!" yorumlarında bulunmuşlardı. Emre Bol da konuyla ilgili önemli açıklamarda bulundu.

İşte Emre Bol'un açıklamaları:

Öyle bir konu var ki eğer Fenerbahçe'de böyle bir konu yaşanmış olsaydı şuan taş üstünde taş kalmamıştı. Sayın Mustafa Cengiz'in söylediği çok önemli bir söz var. 2014-2015 yılında Galatasaray'ın rakibi Gaziantepspor İstanbul'a geliyor deplasman maçına. Sayın Dursun Özbek'in sahibi olduğu otelde kalıyor. Buraya kadar öküzün altında buzağı aramaya gerek yok. Fakat Gaziantepspor kulübünün otel masraflarının Galatasaray'a fatura edilmesi çok sıkıntılı bir durum. Bunu ben değil Mustafa Cengiz söylüyor. Nasıl bir şey bu? Bu olacak şey mi?

Eğer bunu Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz değil de ilk ben söylesem beni benzin döküp yakarlar.

Adil bir yarış diliyoruz "Adil bir yarış diliyoruz" 14.09.2019
Geçiş Hücumlarında daha çabuk olmalıyız "Geçiş Hücumlarında daha çabuk olmalıyız" 14.09.2019
Falcao golle başladı Falcao golle başladı 14.09.2019
Kemal Özdeş: Oynanan oyundan memnunum Kemal Özdeş: Oynanan oyundan memnunum 13.09.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Falcao'yu tebrik ederim ilk golünü bana attı "Falcao'yu tebrik ederim ilk golünü bana attı" 13.09.2019
Erman Toroğlu: Falcao G.Saray'ın 2. Diagne'si olur Erman Toroğlu: Falcao G.Saray'ın 2. Diagne'si olur 13.09.2019
Galatasaray gol yemediyse şansına dua etsin "Galatasaray gol yemediyse şansına dua etsin" 13.09.2019
Fatih Terim stattan böyle ayrıldı Fatih Terim stattan böyle ayrıldı 13.09.2019
Erman Toroğlu: Galatasaray'ın stoperleri çok sıkıntılı Erman Toroğlu: Galatasaray'ın stoperleri çok sıkıntılı 13.09.2019
Lemina'nın sakatlandığı pozisyonda Aytaç sarı görmeliydi "Lemina'nın sakatlandığı pozisyonda Aytaç sarı görmeliydi" 13.09.2019
Erman Toroğlu'ndan Falcao yorumu Erman Toroğlu'ndan Falcao yorumu 13.09.2019
Falcao'nun golünde Metin Oktay anonsu Falcao'nun golünde Metin Oktay anonsu 13.09.2019
Metin Oktay'ın vefatının 28. yılı Metin Oktay'ın vefatının 28. yılı 13.09.2019
Galatasaray'dan Başakşehir'e cevap Galatasaray'dan Başakşehir'e cevap 13.09.2019
Galatasaray'dan Tahkim Kurulu'nun kararına tepki Galatasaray'dan Tahkim Kurulu'nun kararına tepki 13.09.2019
Tahkim Kurulu'ndan Terim'e indirim Tahkim Kurulu'ndan Terim'e indirim 13.09.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ta Lens Gerçeği!
İşte Galatasaray'ın yeni yıldızı Falcao'nun ilk maç karnesi!
Abdullah Avcı'nın Gazişehir 11'i belli oldu!
İlk maçlarında gol atan Galatasaraylı yıldızlar
Marsilya'dan flaş Gustavo açıklaması!
Levent Şahin açıkladı! İşte Falcao'nun oyundan çıkma sebebi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör