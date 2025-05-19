Video Galatasaray Videoları Dursun Özbek'ten Victor Osimhen açıklaması! "Her şeyden evvel"

Dursun Özbek'ten Victor Osimhen açıklaması! "Her şeyden evvel"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk sonrası Galatasaraylı yıldız Victor Osimhen ile ilgili flaş açıklamada bulundu. İşte detaylar...

19 Mayıs 2025 | 00:30
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