Dursun Özbek'ten Victor Osimhen açıklaması! "Her şeyden evvel"
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk sonrası Galatasaraylı yıldız Victor Osimhen ile ilgili flaş açıklamada bulundu. İşte detaylar...
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