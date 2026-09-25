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Dursun Özbek'ten Okan Buruk açıklaması: Kontratı uzatılacak mı?
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Dursun Özbek'ten Okan Buruk açıklaması: Kontratı uzatılacak mı?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, düzenlenen basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

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