Dursun Özbek: Sözlerimin arkasındayım
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Aralık ayı Olağan Toplantısı'nda "Geçtiğimiz hafta katıldığım bir TV programında "Her kim Galatasaray’ın başarısına, emeğine, kazandığı puanlara el uzatırsa elini kırarım, göz koyarsa gözünü çıkarırım" dedim. Bu söylemimin arkasındayım" açıklamalarında bulundu.
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