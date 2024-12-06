Dursun Özbek savcılığa suç duyurusunda bulundu!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu için suç duyurusunda bulundu. Özbek, işlemelerin ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama da yaptı. İşte detaylar...
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