Dursun Özbek: Okan Buruk boş sözleşmeye imza attı
Galatasaray, üst üste 2. şampiyonluğunu elde eden tecrübeli teknik direktör Okan Buruk ile yeni sözleşme imzalıyor. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Okan Buruk yine rakam konuşmadı, boş sözleşmeye imza attı. Biz kendisini mağdur etmeyiz, yönetim gerekeni yapacak" ifadelerini kullandı.
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