Video Galatasaray Videoları Dries Mertens ve Lucas Torreira aynı uçakla geliyor! Alexis Sanchez...

Dries Mertens ve Lucas Torreira aynı uçakla geliyor! Alexis Sanchez...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir futbolcuda daha mutlu sona ulaştı. Lucas Torreira'yla prensipte anlaşan sarı-kırmızılı ekip, Dries Mertens'i de renklerine bağladı ve 2 yıldızı aynı uçakla İstanbul'a getiriyor. Cimbom'un forvetteki hedefi ise Alexis Sanchez. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

06 Ağustos 2022 | 15:04
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:51
Dries Mertens ve Lucas Torreira aynı uçakla geliyor! 06 Ağustos 2022 | 12:00
01:16
Flaş Mertens yorumu! "Yaşı tartışılıyor ama..." 05 Ağustos 2022 | 12:00
02:35
Galatasaray Mertens ile anlaştı! 04 Ağustos 2022 | 12:00
01:38
Galatasaray Lucas Torreira'yı kadrosuna katıyor! İşte sözleşme detayları 01 Ağustos 2022 | 12:00
00:49
Çarpıcı G.Saray sözleri! "Zaman gerekiyor" 01 Ağustos 2022 | 12:00
01:14
Canlı yayında Fredrik Midtsjö sözleri! 01 Ağustos 2022 | 12:00
06:17
Buruk'tan Evander açıklaması! 31 Temmuz 2022 | 12:00
03:11
Galatasaray'ın yeni transferi Fredrik Midtsjö İstanbul'da! 31 Temmuz 2022 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN