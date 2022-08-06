Dries Mertens ve Lucas Torreira aynı uçakla geliyor! Alexis Sanchez...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir futbolcuda daha mutlu sona ulaştı. Lucas Torreira'yla prensipte anlaşan sarı-kırmızılı ekip, Dries Mertens'i de renklerine bağladı ve 2 yıldızı aynı uçakla İstanbul'a getiriyor. Cimbom'un forvetteki hedefi ise Alexis Sanchez. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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