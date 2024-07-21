Doue ve Wendel'de son durum ne? Galatasaray'da İbrahim Hatipoğlu açıkladı!
Son dakika spor haberi: Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, sarı-kırmızılı kulübün transfer gündemi hakkında açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu sözlerinde, "Doue artık listemizde yok" dedi. İşte detaylar...
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