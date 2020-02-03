03 Şubat 2020, Pazartesi

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Dört dörtlük Aslan

Süper Lig'de Galatasaray, sahasında Hes Kablo Kayserispor'ı yenerek galibiyet serisini sürdürdü. Sarı-kırmızılı takım bu galibiyetle seriyi 4 maça çıkardı.
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