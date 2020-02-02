Donk'un Henrique'ye müdahalesi penaltı mı? Erman Toroğlu açıkladı!

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Galatasaray - Kayserispor maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Donk'un Henrique'ye müdahalesini değerlendiren Toroğlu, "Bana pek inandırıcı gelmedi. Ben buna penaltı vermem." ifadelerini kullandı.