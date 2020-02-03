03 Şubat 2020, Pazartesi
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Fatih Terim: Maçtan galip ayrılmamız önemliydi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulundu. Terim "Maçtan galip ayrılmamız önemliydi" ifadelerini kullandı.
03.02.2020
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