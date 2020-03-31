31 Mart 2020, Salı

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Diagne'den kayıp büyük olacak

Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne değer kaybediyor... Sarı-kırmızılı takımla 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Senegalli forvetin piyasa değeri yüzde 50 azaldı.
31.03.2020
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