Video Galatasaray Videoları "Di Maria Galatasaraylıların hayalllerini süslüyor"

"Di Maria Galatasaraylıların hayalllerini süslüyor"

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu Savaş Çorlu aktardı. İşte son detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

19 Şubat 2023 | 09:04
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