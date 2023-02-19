"Di Maria Galatasaraylıların hayalllerini süslüyor"
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu Savaş Çorlu aktardı. İşte son detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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