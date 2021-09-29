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Çarpıcı Galatasaray tespiti! "Marsilya'dan puan almanın tek yolu..."

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Marsilya'ya konuk olacak. A Spor yorumcusu Taner Karaman, Marsilya-Galatasaray maçı öncesinde sarı-kırmızılıların durumunu değerlendirdi. Karaman, "Marsilya'dan puan alabilmenin tek yolu fiziksel dayanıklılık." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
29.09.2021
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