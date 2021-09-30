Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'ın İlk 11'inde kimler olacak?

UEFA Avrupa Ligi E grubu 2. maçında Marsilya deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da ilk 11'in nasıl şekilleneceği merak konusu. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu zorlu maç hakkında "Lazio maçının ilk 11'ini bekliyorum. Bir sürpriz olursa Halil, Diagne sürprizi olabilir." dedi. | Son dakika Galarasaray haberleri (GS spor haberi)

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