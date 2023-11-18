Canlı yayında flaş sözler: Galatasaray ve PFDK...
Son dakika spor haberleri: Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'dan dikkat çeken sözler: Uzundurukan, "Galatasaray’ın açıklaması, yıllardır PFDK’daki hukukçuların özensizliğini anlatıyor. Galatasaray açıklamasında son derece haklı." dedi.
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