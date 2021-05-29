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Canlı yayında duyurdu! "Arda Turan'a teklifler var ama..."

A Spor yorumcusu Serhan Türk, Transfer Raporu programında Galatasaray'daki gelişmeleri değerlendirdi. Arda Turan'ın durumuna da değinin Türk, "Arda Turan'a teklifler var ama Arda futbolu Galatasaray'da bırakmak istiyor." şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
29.05.2021
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