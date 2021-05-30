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Seçim öncesi çarpıcı sözler! "Fatih Terim ile çalışmayı düşünmüyorlar"

Son dakika Galatasaray haberleri: A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Sabah Sporu programına canlı bağlanarak Galatasaray'daki başkanlık seçimine dair değerlendirmelerde bulundu. Dindar, "Kazanma ihtimali yüksek isimlerden bir bölümü Fatih Terim ile çalışmayı düşünmüyor." dedi. (GS spor haberi)
30.05.2021
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