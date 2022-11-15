Canlı yayında çarpıcı Başakşehir - Galatasaray maçı yorumu! "Ben o golleri yemezdim"
A Spor yorumcuları Mahmut Alpaslan ve Güvenç Kurtar, canlı yayında çarpıcı Galatasaray değerlendirmelerinde bulundu. Kurtar Başakşehir-Galatasaray maçına ilişkin, "Başakşehir'in yerinde olsam maça kaleci Muhammet Şengezer ile çıkmazdım. Ben bu halimle kalede olsam 1. ve 3. golleri yemezdim" dedi. İşte o sözler...
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