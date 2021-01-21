21 Ocak 2021, Perşembe
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Canlı yayında açıkladı! G.Saray Onyekuru'ya kavuşuyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Onyekuru gelişmesi yaşanıyor. A Spor muhabiri Emre Kaplan sarı-kırmızılılarda yaşanan son gelişmeleri aktardı. Kaplan, "Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde olan Onyekuru bu gece saat 23.45'te İstanbul'da olacak" dedi.
21.01.2021
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