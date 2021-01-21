Galatasaray Halil Dervişoğlu ile anlaştı! Henry Onyekuru ve İrfan Can Kahveci...

Devre arası transfer döneminde henüz kadrosuna takviye yapmayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Cimbom, Halil Dervişoğlu'yla anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. Kaplan, "Halil Dervişoğlu'nun en geç yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Onyekuru'da hem kulübü Monaco hem de oyuncuyla anlaşıldı. İrfan Can Kahveci konusunda da gelişmeler olumlu yönde seyrediyor." ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

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