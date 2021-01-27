Canlı yayında açıkladı! Galatasaray İrfan Can'da Fenerbahçe'den bir adım önde

A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, canlı yayında Sabah Sporu programında İrfan Can Kahveci transferi hakında flaş değerlendirmelerde bulundu. Özcan, "Galatasaray milli oyuncunun transferi konusunda Fenerbahçe'ye göre bir adım önde. İrfan Can da Galatasaray'da oynamak istiyor" ifadelerini kullandı.

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