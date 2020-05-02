02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Canlı yayında açıkladı! Caner Erkin Galatasaray'a mı gidecek?
Gerek FFP gerekse corona virüsünün oluşturduğu maddi kayıplar nedeniyle ilk etapta bonservissiz oyunculara yönelecek Galatasaray, gündemine Caner Erkin'i almıştı. Fenerbahçe'nin de takibinde olan sol bek oyuncusu hakkında son bilgileri, A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ aktardı.
02.05.2020
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