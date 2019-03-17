17 Mart 2019, Pazar
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Erman Toroğlu: Galatasaray'da takım oyunu yok
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Bursaspor - Galatasaray maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Galatasaray takım olarak oynayamıyor. Galatasaray'da takım oyunu yok. Göremiyorum. Diagne'yi bir kenara koy bir oyun olur yerine Diagne girer. Bursa'ya bakıyorsun bir takım olarak oynayabiliyorlar. Birinci Başakşehir'e bakıyorum, bugün beraberliği son anda kurtardılar. İkinci Galatasaray'a bakıyorum, ikisinin arasında mukayese kabul etmez fark var." ifadelerini kullandı.
17.03.2019
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