Falcao gün sayıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligin 4.haftasında oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde Kolombiyalı yıldız Falcao'ya ilk 11 de görev verecek.

Radamel Falcao, Kasımpaşa maçında Galatasaray formasını ilk kez giyecek. Sarı-kırmızılı takımın transferin son gününde kadrosuna kattığı yıldız golcü sahalarada dönmeye hazırlanıyor. En son 29 Haziranda Copa America'Da oynanan Kolombiya - Şili mücadelesinde resmi bir karşılaşmaya çıkan tecrübeli futbolcu 2.5 aylık aranın ardından görev yapacak. Falcao, cezası ve sakatlığı nedeniyle Monaco'yla Fransa Lig 1 de dört haftada hiç oynamamış ve daha sonra Galatasaray'a transfer olmuştu.



Sakatlığını atlatan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan 33. yaşındaki oyuncu, antrenmanlarda gösterdiği performansla göz dolduruyor. 19 yaş altı takımıyla yapılan antrenman maçında attığı iki golle hazırım mesajı verem Radamel Falcao'nun milli aranın ardından oynananacak Kasımpaşa karşılaşmasına 11 de başlayacağı öğrenildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Falcao gelmeden önce Süper Lig'deki ilk 3 maçta forvette mbaye Diagne'ye görev vermişti. 204 dakika sahada kalan Senegalli oyuncu hiç gol atamamış ve transferin son gününde Club Brugge'ye kiralanmıştı.