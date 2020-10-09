Bruma'nın tercihi Şampiyonlar Ligi

Olympiakos'a transfer olan Galatasaray'ın eski oyuncusu Bruma, "Biri Galatasaray, iki Türk kulübünden teklif aldım" dedi. Portekizli oyuncu, Şampiyonlar Ligi sebebiyle Yunan ekibini tercih ettiğini de sözlerine ekledi.

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