BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İşte Galatasaray'ın yeni yıldızı! "Ara transfer döneminde..."

Galatasaray'da transfer süreci hızlandı. Yönetim ile görüşen teknik direktör Fatih Terim, 3 pozisyona transfer istiyor. Sezon başından beri özellikle 6 numara pozisyonunda sırıtan sarı kırmızılı ekipte gözler eski Beşiktaşlı Elneny'de. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Galatasaray'da son gelişmeleri aktardı. Özcan, "Galatasaray'da 14 yabancı var. Kontenjan açmak zorunda. Mohamed ya da Diagne'nin satışı gerekiyor burada. Ayrıca sezon başında 100 bin euroluk uygun bir kiralama bedeli ile gelen ancak beklentileri karşılayamayan bir Gustavo Assunção var. Galatasaray o bölgeye oyuncu transfer edecek. Transfer yapılana kadar Berkan oynayacak. Elneny ile ara transfer döneminde görüşme yapılacak. 3 yıllık 10,5 milyon euro gibi bir fiyat isteyemez çünkü Arsenal ile sözleşmesi bitiyor. Ben bu transferin olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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