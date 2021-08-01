01 Ağustos 2021, Pazar

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Berkan Kutlu transferinde senet krizi! Galatasaray'da başkan Burak Elmas devreye girdi ve...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, son olarak Alanyaspor'dan Berkan Kutlu'yu transfer etti. Sarı-kırmızılılar bu transferi rötarlı olarak gerçekleştirirken, işin perde arkası da ortaya çıktı. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Alanyaspor cephesinin oyuncunun bonservisinin 25 milyon TL'lik kısmına 2 tane senet istemesi üzerine kriz çıktığını söyledi. Dindar, bu krizin başkan Burak Elmas ve başkan yardımcısı Rezan Epözdemir sayesinde çözüldüğünü söyledi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
01.08.2021
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