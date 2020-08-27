27 Ağustos 2020, Perşembe

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Belhanda'ya Gremio talip oldu

Galatasaray'ın gözden çıkarmayı düşündüğü Younes Belhanda'ya Brezilya'dan talip çıktı. Gremio, Galatasaray'a 2.5 milyon euro bonservis önerdi. Sarı kırmızılı ekip teklifi kabul etti, Brezilya Serie A ekibiyle Faslı oyuncu anlaşırsa transfer gerçekleşecek. Detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. İşte detaylar...
27.08.2020
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