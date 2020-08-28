Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması! "En kısa sürede..."
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Gücümüz Sizsiniz" kampanyası için Sarı-kırmızılı taraftarları desteğe çağırdı.
Cengiz'in Galatasaray TV aracılığıyla yaptığı açıklamalar şöyle;
"Beklentimiz büyük, taraftarımız en büyük gücümüz. Taraftarımızın da bizden bir beklentisi var. Özellikle orta sahaya transferler istiyorlar. Çok haklılar. Ben de bir taraftar olarak aynı istekleri yapıyorum. 2,5 - 3 yılda 38'e yakın futbolcu transfer etmemize rağmen, Galatasaray o kadar büyük bir marka ve büyük bir takım ki beklentilerimiz devamlı üst düzeyde. Beklentiler tek taraflı değil; benim de taraftarlarımızdan beklentilerim var. Onların bütün dediklerine katılıyorum. Onların da desteğiyle en kısa sürede halledeceğimize inanıyorum.
Yeni bir kampanya başlattık, Gücümüz Sizsiniz! Lütfen GS Store'lara gidin. Forma, atkı, ne bulursanız alın. Biz bunu göreve başladığımızda, camiamız bize görev tevdi ettiğinde de başlattık ve çok başarılı bir kampanya yürüttük. Pandemiden ötürü bizim ve tüm kulüplerin içine düştüğü zor durum belli. Kulüpleri ayakta tutacak olan tek güç yine kendi camiaları ve taraftarları. #GücümüzSizsiniz kampanyamıza destek vermelerini, GS Store'lara gidip ellerinden geleni yapmalarını istirham ediyoruz. Böylece orta sahaya, forvete, tüm takıma yaptığımız transferleri dinamik ve sürgit bir şekilde devam ettirelim.
Loca ve tribünlerde yüzde 30'luk kontenjan açıldı. Pandemiden ötürü stadımızın kapasitesinin yüzde 30'u oranında taraftarımızı maçlarımızda ağırlayabileceğiz. Biz aslında dördüncü maçtan itibaren değil, birinci maçtan itibaren seyircili oynanmasını TFF'den talep ettik. Taraftarlarımızın loca ve kombine satışlarımıza hücum etmesini istiyorum. Özellikle loca bırakmamasını diliyorum. En büyük gücümüz yine taraftarımız."
İlklerin ve enlerin takımı olarak; üyelik bazlı, gelir getirici ilk mobil uygulamayı yayına aldık. Galatasaray Mobil Uygulaması tümüyle kulübün uhdesinde, tüm yetkileri kulübe ait olan uygulama. Lansmanı yapar yapmaz Avrupa'nın en güçlü serverları çöktü. SMS server'ları da çöktü. Uygulamada bazı Bug'lar var, hatalar var ama düzeliyor. İlginin artmasını istiyoruz. Bu düzelen uygulamaya girerek üye olmalarını istiyoruz. Oradan gelecek gelirler taraftarımıza transferler olarak dönecektir.
Biz camiamızın, taraftarımızın haddamıyız, hizmetçisiyiz. Ben de bir taraftarım. Bütün yönetim kurulu gece gündüz çalışıyor. Bir an boş kalmıyor. Onu bilsinler. Bize emanet edilen kutsal armaya elimizden gelen ihtimamı ve çabayı gösteriyoruz. Kuruşu da sokağa atmayız. Bundan emin olunuz. Taraftarlarımızı hızlıca GS Store'lara bekliyorum. #GücümüzSizsiniz!"
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