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Belhanda'dan flaş Diagne sözleri!

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu​ Younes ​Belhanda A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Galatasaray'da oynamaktan dolayı gurur duyduğunu belirten Faslı futbolcu, sadece istatistikler üzerinden eleştirilmemesi gerektiğini söyledi. Yıldız oyuncu ayrıca Çaykur Rizespor maçındaki penaltı pozisyonunda tartışma yaşadığı Mbaye Diagne ile ilgili de çarpıcı sözler söyledi.
26.05.2019

GALATASARAY'DA OYNAMAKTAN GURUR DUYUYORUM

"Galatasaray'da oynamaktan dolayı çok büyük gurur duyuyorum. Hem Türkiye'de hem yurt dışında çok taraftarı olan bir takım. Ben bu takımda iki senede iki kez şampiyon oldum. Çok mutluyum."

HER ZAMAN GOL ATAMASAM DA FARKLI ALANLARDA KATKI SAĞLIYORUM

"Gittiğim yerlerde şampiyonluk yaşadım. Bu da yeteneklerimin sahaya yansımasından kaynaklanıyor ama sadece bundan değil, yeteneğimin takımla bütünleşmesi de bunu sağladı. Her zaman gol atamıyorum belki ama farklı alanlarda takımıma hizmet ediyorum."

BU SENEKİ ŞAMPİYONLUK DAHA ZORDU

"Her şampiyonluğun bir hikayesi var. Geçen sene hep önde gittik, bu sene daha zordu çünkü Başakşehir'i uzun süre takip ettik. Son haftada şampiyon olduk."

ANTALYA VE AKHİSAR MAÇLARINDA ŞAMPİYONLUĞU HİSSETTİM

"Antalyaspor ve Akhisarspor maçlarında şampiyonluğu hissettim. Çünkü orada gerçekten Allah'ın bize çok büyük bir yardımı olduğunu düşünüyorum. Onun sayesinde bu şampiyonluğa ulaştık."

SAHA İÇİNDE SAKİN OLAMIYORUM

"Küçüklüğümden beri böyleyim. Saha dışında daha sakin bir adamım ama saha içinde böyle olamıyorum. Sahadayken orası benim oyun alanım ve orada kendi oyunumu yansıtmalıyım. Benim oyunumun üzerine oyun oynanmasını sevmiyorum."

10 DEĞİL 8 NUMARA OYNUYORUM

"İstatistiklerden daha çok saha içinde ne yaptığınıza bakmak gerekiyor. Asist yapmıyor olabilirim ama eylemin başladığı nokta çok önemli. Gol konusunda ise, 10 değil 8 numara olarak oynuyorum. İki senedir şampiyonuz. Daha çok buna bakmak gerekiyor."

DIAGNE BİZE ALAN AÇIYOR

"Diagne'nin gelişi bizi etkiledi. Alan kaplayan bir adam ve defans oyuncuları daha çok ona konsantre oluyor ve bize alan açılıyor. Biz de bunlardan faydalanıyoruz."

DIAGNE'YLE DOSTLUĞUMUZ İLELEBET SÜRECEKTİR

"Penaltıyı Diagne de ben de kullanmak istedik ancak Fatih hocamız onun kullanmasını istemişti. Böyle şeyler olur. Biz takım arkadaşıyız. Dostluğumuz ilelebet devam edecektir."

FATİH HOCA BANA GÜVENDİ

"Fatih Hoca'yla görüştüm ve burada kalmam gerektiğini, bana güvendiğini söyledi. Ben de hocanın bana verdiği güvene karşılık en iyi oyunumu vermeye çalıştım sahada.

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